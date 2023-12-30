حكومة حماد: قرب الانتهاء من صيانة مكتب العمل في قمينس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم السبت، قرب الانتهاء من صيانة مكتب العمل والتأهيل في قمينس.

وتستهدف الصيانة تحويل المقر إلى «مكتب عمل نموذجي» ضمن مشاريع الصيانة التي تنفذها وزارة العمل والتأهيل، وفق بيان مقتضب صادر عن حكومة حماد.

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وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة تأتي تنفيذًا لتعليمات وزير العمل عبدالله الشارف ارحومة باستكمال مشاريع الصيانة العاجلة والشاملة لمرافق ومقرات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.

من أعمال صيانة مكتب العمل في قمينس، 30 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)

من أعمال صيانة مكتب العمل في قمينس، 30 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)