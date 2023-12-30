الحويج يحث الشركات الألمانية على استئناف عملها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حث وزير الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج الشركات الألمانية على استئناف عملها بالمشاريع المتعاقد عليها في ليبيا والمشاركة في خطة التنمية والإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة المتجددة والثروة المائية.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج مع القائم بأعمال سفارة ألمانيا لدى ليبيا سفن كراوسب بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد ومدير إدارة التجارة الخارجية عصام الملهوف ورئيس قسم التعاون الدولي فرج البي، حيث بحث الاجتماع «التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وآلية استئناف عمل الشركات الألمانية في ليبيا»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأكد القائم بالأعمال الألماني رغبة المؤسسات الاقتصادية الألمانية في «تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع ليبيا»، مشيرًا إلى عمل الشركات الألمانية على استئناف عملها بالبلاد لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها، ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع استثمارية.

توجه لتنظيم منتدى اقتصادي ليبي ألماني في طرابلس خلال 2024

واستعرض الحويج استراتيجية الوزارة للتنوع الاقتصادي ومشاركة القطاعات غير النفطية لزيادة الناتج المحلي، فضلا عن سعي الوزارة لخلق شراكة اقتصادية حقيقية مع الشركاء التجاريين لليبيا بالاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم ألمانيا.

ودعا الوزير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي إلى التنسيق مع القسم التجاري بالسفارة الألمانية لتنظيم المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني 2024 بالعاصمة طرابلس، وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين من البلدين بمشاركة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال.

لقاء الحويج مع القائم بالأعمال في السفارة الألمانية، 30 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)

لقاء الحويج مع القائم بالأعمال في السفارة الألمانية، 30 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)