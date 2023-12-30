تدفق مياه النهر إلى مدينة الرجبان لأول مرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها ساهمت في فتح صمام المياه وتدفق مياه النهر الصناعي إلى مدينة الرجبان لأول مرة، اليوم السبت.

وأشارت الحكومة في بيان إلى توقف مشروع استكمال خط أبوزيان - الرحيبات لتوصيل مياه النهر إلى مناطق الجبل الغربي لأكثر من 13 عاما.

- «النهر الصناعي» يكلف لجنة لدراسة نقل المياه من حقل آبار الكفرة إلى البطنان والجبل الأخضر

10 آلاف لتر حجم المياه الواصل إلى الرجبان

قبل ذلك، قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إن المياه ستصل إلى الرجبان بكمية 10 آلاف لتر مكعب يوميا.

وفي أوائل نوفمبر الماضي، أكد الجهاز أنه سيستكمل خط أبوزيان - الرحيبات بنهاية ديسمبر، على أن تستكمل بعدها باقي المرحلة الأخيرة من الخط لتشمل تغذية مدينة جادو ثم الرحيبات.

تدفق مياه النهر الصناعي إلى مدينة الرجبان لأول مرة (لقطة من فيديو: منصة حكومتنا)