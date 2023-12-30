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الدبيبة يدعو الوزارات والمؤسسات إلى تقديم بيان عن المخصصات المالية للمشاريع المنفذة في 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 05:39 مساء
الدبيبة يدعو الوزارات والمؤسسات إلى تقديم بيان عن المخصصات المالية للمشاريع المنفذة في 2023
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة (الإنترنت)
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دعا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الوزارات والمؤسسات التابعة لمجلس وزراء الحكومة بضرورة عرض المشاريع المنفذة عن العام 2023، وتوضيح مخصصاتها المالية ومصروفاتها وبيانها للمواطنين بحد أقصى 31 يناير المقبل.

وقالت الحكومة في بيان اليوم السبت إن تلك الدعوة «تنفيذا لإجراءات ومبدأ الإفصاح والشفافية». ووجه الدبيبة خطابًا إلى رؤساء ومدراء الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة لمجلس الوزراء والوزارات.

ثلاثة مطالبة من الدبيبة للوزارات والمؤسسات
وطالب الخطاب بثلاثة أمور، أولا: إعداد تقرير عن المشروعات المنفذة خلال العام 2023م سواء الجارية أو المنتهية في المجالات كافة.

ثانيًا: إعداد موقف تفصيلي عن الأنشطة والإجراءات المنفذة خلال العام وتوضيح مدى انعكاسها على تقديم الخدمة للمواطنين. وثالثًا: تقديم تقرير يوضح المخصصات المالية المصروفة خلال 2023م والإجراءات التي تقابل تلك المصروفات.

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وأشار إلى التنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بشأن تقديم هذه البيانات وتوضيحها للمواطنين في أجل أقصاه 31 يناير، على أن تتولى إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء متابعة التقارير.

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