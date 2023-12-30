نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة من حين إلى آخر.

• الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى قبلي فغربي مساء غد، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• البحر هادئ الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.