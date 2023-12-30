نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 ديسمبر 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة من حين إلى آخر.
• الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى قبلي فغربي مساء غد، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
• البحر هادئ الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من شحات إلى درنة.
• الرياح جنوبية غربية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى بنغازي، وتكون غربية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وسرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
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