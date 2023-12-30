حالة الطقس في ليبيا (السبت 30 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا معتدلا علي غالبية مناطق ليبيا بداية من اليوم، بينما لا تزال السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي، يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر، خصوصا على الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 15 و20 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على غالبية المناطق، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر، خاصةً على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية علي مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا علي بعض المناطق.