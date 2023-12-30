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اتهام موظفين بمراقبة الخدمات المالية في الأبيار بتزوير وثائق للاستيلاء على 278 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 01:12 صباحا
اتهام موظفين بمراقبة الخدمات المالية في الأبيار بتزوير وثائق للاستيلاء على 278 ألف دينار
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مكتب النائب مساء الجمعة تحريك الدعوى الجنائية ضد مراقب الخدمات المالية ومتعهّد مخازن المراقبة في بلدية الأبيار بتهمة تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على 278 ألف دينار.

وقال المكتب في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن سلطة التحقيق حركت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، موضحا أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي بحث ما خلصت إليه تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي في المراقبة.

المراقب والمتعهد متهمان بإساءة استغلال الوظيفة
وأسفرت التحقيقات عن التوصل إلى إساءة المتهميْن لسلطة الوظيفة بتعمُّدهما تزوير وثائق رسمية «لغرض الاستيلاء على مائتين وثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين ديناراً من الأموال المخصصة للوفاء بثمن الأصناف المتعاقد على توريدها»، حسب البيان.

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المتهمان أساءا سلطة استغلال الوظيفة 

وأضاف البيان أن تدابير سلطة التحقيق أثمرت عن « د متحصَّلات الواقعة الـمُجَرَّمَة وعززت دليل صحة ارتكابها، فقرر المحقق رفع الدعوى في مواجهة المتهميْن إلى القضاء».

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