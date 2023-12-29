فتح صمام تدفق مياه النهر الصناعي بالرجبان لأول مرة.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تقرر فتح صمام تدفق مياه النهر الصناعي لأول مرة بمدينة الرجبان غدا السبت، حسبما أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان عبر منصة «حكومتنا» مساء الجمعة إن المشروع يأتي ضمن خطتها لإيصال المياه إلى مناطق الجبل الغربي، وتوفير الدعم المالي لاستكمال المشروع المتوقف منذ 13 عاما وإعادة الحياة له.

ترقب وصول أكبر رفعة أنانيب لاستخدامها في مشروعات النهر

إلى ذلك، يترقب الجهاز وصول أكبر رافعة أنابيب خرسانية في العالم مع بداية العام الجديد (2024)، موضحا أن الرافعة قدرتها 400 طن. وأوضح أنه افتقد هذه الرافعة في أثناء إصلاحاته السابقة، وفي استخدامها منذ سنوات في استكمال خطي مياه «أجدابيا - طبرق»، و«الكفرة - تازربو».

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الرافعة افتقدها الجهاز 13 عامًا وستصل ميناء بنغازي أوائل العام الجديد، على أن يجرى نقلها إلى مصنع أنابيب الخرسانية البريقه، لتبدأ مرحلة الاستمرار في الإصلاح، واستكمال مراحل المشروع.