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القائم بأعمال سفارة أميركا يؤكد أهمية دور ديوان المحاسبة في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 07:48 مساء
القائم بأعمال سفارة أميركا يؤكد أهمية دور ديوان المحاسبة في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات
لقاء القائم بأعمال السفارة الأميركية مع شكشك، 28 ديسمبر 2023. (السفارة الأميركية)
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أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، أهمية دور ديوان المحاسبة في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات العامة، مشيدا بالشراكة بين الديوان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال برنت تعليقا على لقائه، أمس، رئيس ديوان خالد شكشك: «شكرا على النقاش المثمر الذي جرى أمس. إن النزاهة التكنوقراطية لديوان المحاسبة واستقلاليته، ودوره في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات وفقًا للمعايير الدولية، تظل ضرورية لتعزيز مصلحة الشعب الليبي وازدهاره»، حسب تغريدة للسفارة على حسابها بموقع «تويتر» اليوم الجمعة.

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وأضاف: «نحن فخورون بالشراكة مع ديوان المحاسبة من خلال المساعدة الفنية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».
 

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