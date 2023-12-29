القائم بأعمال سفارة أميركا يؤكد أهمية دور ديوان المحاسبة في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، أهمية دور ديوان المحاسبة في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات العامة، مشيدا بالشراكة بين الديوان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال برنت تعليقا على لقائه، أمس، رئيس ديوان خالد شكشك: «شكرا على النقاش المثمر الذي جرى أمس. إن النزاهة التكنوقراطية لديوان المحاسبة واستقلاليته، ودوره في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات وفقًا للمعايير الدولية، تظل ضرورية لتعزيز مصلحة الشعب الليبي وازدهاره»، حسب تغريدة للسفارة على حسابها بموقع «تويتر» اليوم الجمعة.

- بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

وأضاف: «نحن فخورون بالشراكة مع ديوان المحاسبة من خلال المساعدة الفنية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ محطات ليبية لافتة في 2023

■ رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة

■ جريدة «الوسط»: ليبيا تدخل عاماً جديداً مثقلة بالانقسام وتغول الفساد

■ «مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا» في ليبيا

■ بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

■ لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون

■ «مئوية ليبيا».. الحلقة الأولى

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ شاهد على قناة «الوسط».. «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»

■ «مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟

■ «تحقيقات»:القاتل الصامت



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟