«السلامة الوطنية»: أضرار حريق «المركزي» ليست جسيمة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المكتب الإعلامي بهيئة السلامة الوطنية العقيد عمران الفرجاني أن أضرار الحريق الذي اندلع بأحد مباني مصرف ليبيا المركزي «ليست جسيمة»، مضيفا أن المبنى يخضع لعمليات صيانة وخال من الأجهزة والوثائق.

وأضاف الفرجاني، في تصريح إلى صفحة «حكومتنا»، أن الحريق اندلع في غرفة التحكم بالطابق الثاني في المبنى، مشيرا إلى تمكن فرق الهيئة من السيطرة عليه تماما.

الحريق في مبنى جانبي تابع لإدارة بالمصرف

وفي وقت سابق، كشف المصرف المركزي تفاصيل واقعة الحريق، موضحا أنه شب في مبنى جانبي تابع لإحدى إدارات الفنية، نتيجة ماس كهربائي خلال إجراء صيانة دورية.

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وقال المصرف إنه فور اندلاع الحريق، فُعلت منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى، وجرى تشغيل أجهزة الإنذار، واتباع جميع إجراءات السلامة الوطنية.