«المركزي»: الحريق اندلع في مبنى لإحدى إدارات المصرف نتيجة ماس كهربائي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصرف ليبيا المركزي تفاصيل بخصوص واقعة الحريق الذي اندلع في أحد مبانيه ظهر اليوم الجمعة، موضحا أن المبنى تابع لإحدى إدارات الفنية، والحريق وقع نتيجة ماس كهربائي خلال إجراء صيانة دورية.

وقال المصرف إنه فور اندلاع الحريق، فُعلت منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى، وجرى تشغيل أجهزة الإنذار، واتباع جميع إجراءات السلامة الوطنية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن هيئة السلامة الوطنية تدخلت، وأخمدت الحريق، مشيرا إلى أن المبنى به عمليات صيانة، وخالٍ تماما من العاملين والمكاتب والممتلكات والأجهزة والوثائق.

مبنى تابع للمصرف المركزي بعد السيطرة على حريق اندلع به، 29 ديسمبر 2023. (صفحة المصرف على فيسبوك)