«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل، في حين يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية وتكون جنوبية غربية غدًا سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

- البحر هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.