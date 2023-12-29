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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 29 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 10:37 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 29 ديسمبر 2023)
السماء صافية. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال يتخللها أحيانًا سقوط زخات خفيفة من الأمطار خاصة على الجبل الأخضر مع درجات حرارة منخفضة نسبيًا اليوم الجمعة على الشمال الغربي، وتكون معتدلة على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: تتكاثر السحب اليوم على أغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من الأمطار.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 13 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط زخات خفيفة من الأمطار خاصة على الجبل الأخضر.
- الرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس الحمادة:
- حالة السماء: تتكاثر السحب اليوم على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من الأمطار.
- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساء اليوم على الواحات.
- الرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

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