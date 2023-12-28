  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق المرحلة الأولى للمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 04:52 مساء
انطلاق المرحلة الأولى للمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج
إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
alwasat radio

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الخميس انطلاق المرحلة الأولى من العملية التدريبية للمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، والذي يستهدف حملة السلاح السابقين والنساء اللواتي فقدن أزواجهن أو أبناءهن خلال الحروب التي شهدتها ليبيا.

وأوضحت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدورة التدريبية تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التدريب بين المشروع الوطني للإدماج والمركز الليبي الكوري.

- البعثة الأممية: اجتماع في تونس لفريق نزع السلاح وإعادة الإدماج بحضور مسؤولين من الشرق والغرب
- مجموعة العمل المعنية بنزع السلاح تشيد بجهود الأعيان في خفض التصعيد بطرابلس
- العابد يدعو الجهات الحكومية والدولية إلى الإسهام في إنجاح المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج
- وزارة العمل تطلع على التجربة الرواندية في التأهيل وإعادة الإدماج

وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج تستهدف تدريب وتأهيل 50 شابا من حملة السلاح سابقا، و20 من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو أحد أبنائهن.

ونوهت الوزارة إلى أن الدورة التدريبية ستستمر لمدة شهرين في الجانبين النظري والعملي في عدد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يجري تنفيذه ضمن مشروع «متألق» وبدعم من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية في ليبيا وبالتنسيق مع منظمة «سوبر نوفا».

إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة

حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023

أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
فضيحة وطنية في اليابان بسبب «قوالب حلوى مُنهارة»

فضيحة وطنية في اليابان بسبب «قوالب حلوى مُنهارة»
عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد (صور)

عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد (صور)
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار

عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر

إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
«ميتشو»: أعد الليبيين بالتأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم (صور)

«ميتشو»: أعد الليبيين بالتأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم (صور)
بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقالة مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس بـ«هندسة طرابلس»
استقالة مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس بـ«هندسة طرابلس»
تأمين الحدود والهجرة في مناقشات حماد ووفد النيجر
تأمين الحدود والهجرة في مناقشات حماد ووفد النيجر
مداهمة وكر لتجارة الخمور في نالوت
مداهمة وكر لتجارة الخمور في نالوت
ضبط متهم في واقعة تهديد بالقتل بصبراتة
ضبط متهم في واقعة تهديد بالقتل بصبراتة
شركة سرت ترفع ضغط الغاز بمصدر تغذية محطة كهرباء الخمس
شركة سرت ترفع ضغط الغاز بمصدر تغذية محطة كهرباء الخمس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
«لوموند» الفرنسية: عائلات ضحايا الكانيات في ترهونة يطالبون مجددًا بحقوقهم
«لوموند» الفرنسية: عائلات ضحايا الكانيات في ترهونة يطالبون ......
انطلاق المرحلة الأولى للمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج
انطلاق المرحلة الأولى للمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج...
لمنع سرقتها.. بلدية بنغازي تورد أغطية بالوعات أمطار غير قابلة لإعادة التدوير
لمنع سرقتها.. بلدية بنغازي تورد أغطية بالوعات أمطار غير ......
شركة سرت ترفع ضغط الغاز بمصدر تغذية محطة كهرباء الخمس
شركة سرت ترفع ضغط الغاز بمصدر تغذية محطة كهرباء الخمس...
ضبط متهم في واقعة تهديد بالقتل بصبراتة
ضبط متهم في واقعة تهديد بالقتل بصبراتة...
المزيد