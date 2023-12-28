انطلاق المرحلة الأولى للمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الخميس انطلاق المرحلة الأولى من العملية التدريبية للمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، والذي يستهدف حملة السلاح السابقين والنساء اللواتي فقدن أزواجهن أو أبناءهن خلال الحروب التي شهدتها ليبيا.

وأوضحت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدورة التدريبية تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التدريب بين المشروع الوطني للإدماج والمركز الليبي الكوري.

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وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج تستهدف تدريب وتأهيل 50 شابا من حملة السلاح سابقا، و20 من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو أحد أبنائهن.

ونوهت الوزارة إلى أن الدورة التدريبية ستستمر لمدة شهرين في الجانبين النظري والعملي في عدد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يجري تنفيذه ضمن مشروع «متألق» وبدعم من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية في ليبيا وبالتنسيق مع منظمة «سوبر نوفا».

إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)

إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)

إطلاق الدورة التدريبية الأولى للبرنامج الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، الخميس 28 ديسمبر 2023. (وزارة العمل والتأهيل)