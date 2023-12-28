شركة سرت ترفع ضغط الغاز بمصدر تغذية محطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز، اليوم الخميس، في رفع ضغط الغاز من المحطة «88» المزودة لمحطة كهرباء الخمس إلى 25 بار للمرة الأولى منذ إنشاء المحطة.

وثمن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جهود شركة سرت في سبيل استقرار شبكة الكهرباء، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونهاية نوفمبر، قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إن حقل الراقوبة النفطي (جنوب غرب ليبيا) حقق معدل إنتاج بلغ 13 ألفا و300 برميل نفط خام، وهو معدل لم يجر الوصول إليه منذ العام 2011.