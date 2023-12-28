عقيلة يطلب من لجنة المالية عدم الموافقة على الصرف من باب التنمية دون العرض على رئاسة «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المجلس بعدم الموافقة على صرف أو توزيع أي مبالغ خصوصا من الباب الثالث المتعلق بالتنمية إلا بعد عرض الأمر على هيئة رئاسة المجلس.

جاء ذلك في كتاب لمدير مكتب شؤون رئاسة المجلس عوض الفيتوري إلى اللجنة، المنشور على صفحة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب بموقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

وأشار الفيتوري إلى إرسال صور الكتاب لكل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة للعمل بما جاء في الكتاب كلٌ وفق اختصاصه.