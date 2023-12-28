السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الخميس مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.76 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.08 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.29 دينار مقابل 5.28 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وتراجع سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، في حين زاد الدينار التونسي إلى 1.55 من 1.54 دينار أمس.

ثبت سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، وارتفع سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 دينار أمس.