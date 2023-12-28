«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 0.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية وإلى جنوبية غربية على ساحلي زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• البحر هادئ.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.