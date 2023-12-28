«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 0.75 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية وإلى جنوبية غربية على ساحلي زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
• البحر هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• تكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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