حالة الطقس في ليبيا (الخميس 28 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء اليوم الخميس في فترة منتصف النهار على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة غدا والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب على معظم المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وظهور ضباب على بعض مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والمناطق المجاورة لها مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.