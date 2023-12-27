  • Alwasat News
Atwasat

انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 09:19 مساء
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري
من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
alwasat radio

أنهت إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، رفقة شركة الخدمات العامة، أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري، وفق ما أعلنته الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

تأتي إزالة المخالفات والعوائق والمباني العشوائية في منفذ رأس اجدير البري تمهيدا لبدء عملية تطوير المنفذ من أجل المشاكل التي كانت تواجه حركة التنقل بين ليبيا وتونس.

- الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي
- استمرار أعمال إزالة المبانئ العشوائية بمنفذ رأس اجدير البري
- «الداخلية»: الشروع في إزالة المباني العشوائية بمنفذ رأس اجدير

وأكدت إدارة إنفاذ القانون أن الجهات المكلفة ستشرع فور الانتهاء من أعمال الإزالة في تجهيز المنفذ بإنشاء المشاريع الخدمية والمرافق، وتوفير الاحتياجات التشغيلية، ليكون منفذا نموذجيا من أجل انسياب حركة المسافرين وتنقل البضائع بين ليبيا وتونس.

وأشارت الإدارة إلى أن أعمال إزالة المخالفات والعوائق والمباني العشوائية في منفذ رأس اجدير البري جاءت بناء على تكليف وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، عقب اللقاء الذي جمعه مع نظيره التونسي أخيرا.

من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من أعمال إزالة المخلفات والعوائق والمبان العشوائية بمنفذ رأس اجدير، 27 ديسمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون يطالب «المركزي» بإلغاء وديعة 10 ملايين دولار لحساب شركة في دبي
عون يطالب «المركزي» بإلغاء وديعة 10 ملايين دولار لحساب شركة في ...
أصحاب المنازل المدمرة في سرت يطالبون حكومة حماد بـ«جبر الضرر»
أصحاب المنازل المدمرة في سرت يطالبون حكومة حماد بـ«جبر الضرر»
بالصور.. انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة
بالصور.. انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات ......
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير ......
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد ......
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد ......
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة...
المزيد