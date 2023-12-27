عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عدد التجار وأصحاب المجازر ومُربي المواشي والدواجن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب بالتدخل السريع من أجل تعديل القرار الصادر عن رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، أسامة حماد، بشأن ضبط وتحديد أسعار بعض السلع، الذي أصدره قبل أسابيع.

جاءت المطالبة خلال اجتماع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، بدر علي سليمان النحيب، مع رئيس النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن فوزي العقوري، وعدد من تجار وأصحاب المجازر ومُربي المواشي والدواجن، اليوم الأربعاء، في مقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي.

ملاحظات التجار على قرار ضبط الأسعار

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن رئيس النقابة والتجار الحاضرين قدموا للنحيب «ملاحظاتهم على قرار رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة المكلف أسامة حماد رقم 40 لسنة 2023، الذي يخص ضبط وتحديد أسعار بعض السلع».

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وأضاف بليحق أن التجار «أوضحوا أن القرار اتخذ من دون دراسة فعلية للسوق المحلي، ما نتجت منه خسائر كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة»، مطالبين رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتدخل السريع لتعديل هذا القرار بـ«ما يتوافق مع جميع شرائح المواطنين من تجار ومُربي ومُستهلكي هذه السلع».

مقترح من التجار بشأن الأسعار

وذكر بليحق أن النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن تقدمت، في ختام الاجتماع، بمقترح جرى تسليمه إلى رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب، لـ«أخذه في الاعتبار، ومناقشته مع جهات الاختصاص، ووضعه موضع التنفيذ»، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن «ملاحظاتهم هذه تنطبق على المُواشي والدواجن التي يجرى تربيتها داخليا، ولا مانع لديهم من وضع التسعيرة على المُواشي واللحوم والدواجن المستوردة».

في 4 ديسمبر الجاري، أصدر أسامة حماد قرارا بتحديد أسعار عشرين سلعة غذائية، مرجعا ذلك إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار من قِبل بعض التجار.

وألزم القرار أصحاب المحلات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز؛ حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها، بينما يتولى الحرس البلدي ومأمورو الضبط القضائي قفل المحال التي يجرى إثبات مخالفتها التسعيرة، على أن تكون فترة سريان القرار ثلاثة أشهر، ويعاد النظر في التسعيرة وتعديلها من عدمه حسب الظروف الاقتصادية.

لقاء النحيب مع عدد من التجار بمقر مجلس النواب في بنغازي، الأربعاء 27 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)

لقاء النحيب مع عدد من التجار بمقر مجلس النواب في بنغازي، الأربعاء 27 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)