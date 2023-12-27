  • Alwasat News
Atwasat

عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 08:51 مساء
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار
لقاء النحيب مع عدد من التجار بمقر مجلس النواب في بنغازي، الأربعاء 27 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
alwasat radio

طالب عدد التجار وأصحاب المجازر ومُربي المواشي والدواجن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب بالتدخل السريع من أجل تعديل القرار الصادر عن رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، أسامة حماد، بشأن ضبط وتحديد أسعار بعض السلع، الذي أصدره قبل أسابيع.

جاءت المطالبة خلال اجتماع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، بدر علي سليمان النحيب، مع رئيس النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن فوزي العقوري، وعدد من تجار وأصحاب المجازر ومُربي المواشي والدواجن، اليوم الأربعاء، في مقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي.

ملاحظات التجار على قرار ضبط الأسعار
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن رئيس النقابة والتجار الحاضرين قدموا للنحيب «ملاحظاتهم على قرار رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة المكلف أسامة حماد رقم 40 لسنة 2023، الذي يخص ضبط وتحديد أسعار بعض السلع».

- حماد يطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات تجرم «اقتصاد المضاربة» لضبط الأسعار
- حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 أشهر
- أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع الغذائية

وأضاف بليحق أن التجار «أوضحوا أن القرار اتخذ من دون دراسة فعلية للسوق المحلي، ما نتجت منه خسائر كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة»، مطالبين رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتدخل السريع لتعديل هذا القرار بـ«ما يتوافق مع جميع شرائح المواطنين من تجار ومُربي ومُستهلكي هذه السلع».

مقترح من التجار بشأن الأسعار
وذكر بليحق أن النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن تقدمت، في ختام الاجتماع، بمقترح جرى تسليمه إلى رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب، لـ«أخذه في الاعتبار، ومناقشته مع جهات الاختصاص، ووضعه موضع التنفيذ»، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن «ملاحظاتهم هذه تنطبق على المُواشي والدواجن التي يجرى تربيتها داخليا، ولا مانع لديهم من وضع التسعيرة على المُواشي واللحوم والدواجن المستوردة».

في 4 ديسمبر الجاري، أصدر أسامة حماد قرارا بتحديد أسعار عشرين سلعة غذائية، مرجعا ذلك إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار من قِبل بعض التجار.

وألزم القرار أصحاب المحلات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز؛ حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها، بينما يتولى الحرس البلدي ومأمورو الضبط القضائي قفل المحال التي يجرى إثبات مخالفتها التسعيرة، على أن تكون فترة سريان القرار ثلاثة أشهر، ويعاد النظر في التسعيرة وتعديلها من عدمه حسب الظروف الاقتصادية.

لقاء النحيب مع عدد من التجار بمقر مجلس النواب في بنغازي، الأربعاء 27 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء النحيب مع عدد من التجار بمقر مجلس النواب في بنغازي، الأربعاء 27 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء النحيب مع عدد من التجار بمقر مجلس النواب في بنغازي، الأربعاء 27 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
لقاء النحيب مع عدد من التجار بمقر مجلس النواب في بنغازي، الأربعاء 27 ديسمبر 2023. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون يطالب «المركزي» بإلغاء وديعة 10 ملايين دولار لحساب شركة في دبي
عون يطالب «المركزي» بإلغاء وديعة 10 ملايين دولار لحساب شركة في ...
أصحاب المنازل المدمرة في سرت يطالبون حكومة حماد بـ«جبر الضرر»
أصحاب المنازل المدمرة في سرت يطالبون حكومة حماد بـ«جبر الضرر»
بالصور.. انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة
بالصور.. انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات ......
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير ......
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد ......
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد ......
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة...
المزيد