ملك هولندا يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ ملك هولندا ويلم ألكسندر، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا.

وتمنى ملك هولندا التقدم والازدهار للشعب الليبي وفق برقية التهنئة التي نشرها المجلس الرئاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واحتفلت ليبيا الأحد 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».