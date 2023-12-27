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الباعور يبحث مع سفير قطر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 01:31 مساء
الباعور يبحث مع سفير قطر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا
لقاء الباعور مع سفير قطر في طرابلس، 27 ديسمبر 2023. (الخارجية)
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بحث الوزير المكلَّف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري.

جاء ذلك في لقاء اليوم الأربعاء بمكبته في طرابلس، حيث تناولا أيضًا العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيزيها، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الباعور عمل حكومة الوحدة المستمر على تحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
 

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