«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• البحر هادئ.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.