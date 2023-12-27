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السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 09:37 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع سعر العملتين البريطانية والأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار مقابل 6.07 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.28 دينار مقابل 5.27 دينار أمس.

في حين استقر سعر الدولار عند 4.78 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، في حين انخفض الدينار التونسي إلى 1.54 من 1.55 دينار أمس.

ثبت سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، وسعر اليوان الصيني عند مستوى 0.66 دينار.

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