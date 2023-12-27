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حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 27 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 09:04 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 27 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم تغير في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد خلال هذين اليومين، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، وظهور ضباب على بعض مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على غدامس والمناطق المجاورة لها والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء قليلة السحب تتكاثر على الجغبوب والواحات والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، وتكون منخفضة آخر الليل والصباح الباكر.

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