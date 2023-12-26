تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك فريق من مركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية، ومفارز إدارة الهندسة العسكرية، وضباط عسكريون من قاعدة عقبة بن نافع الجوية، وضباط هندسة الميدان، وكتيبة 103 مشاة، في نقل وإعدام كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية غرب البلاد.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن مخلفات الحرب جرى انتشالها وجمعها من المنطقة العسكرية الساحل الغربي، مؤكدًا أن عملية التخلص منها جاءت بناء على موافقة رئاسة الأركان العامة بالجيش.

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وأشار إلى مشاركة فريق الإسعاف والطوارئ الوحدة الصحية الوطية، التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم فرع المنطقة الغربية، في عملية نقل تلك المخلفات، من خلال الإشراف الطبي أثناء نقل وإعدام الكمية المجمعة بمنطقة العقربية طبقًا للمعايير والإجراءات المحلية والدولية المتبعة في هذا الشأن.



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عملية تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية. (مركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية)

عملية تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية. (مركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية)

عملية تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية. (مركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية)

عملية تفجير كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية. (مركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية)