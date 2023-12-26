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وقفة احتجاجية لأعضاء بنقابة الخطوط الليبية في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 12:04 مساء
وقفة احتجاجية لأعضاء بنقابة الخطوط الليبية في المنطقة الشرقية
أحد المشاركين في وقفة احتجاجية لإعضاء بنقابة الخطوط الليبية يتلو بيانا بمطالبهم، 26 ديسمبر 2023. (لقطة مثبتة من فيديو)
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نظم أعضاء بنقابة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في بنغازي، للمطالبة بتقاضي رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وطالب المحتجون في بيان تلاه أحدهم، بصيانة الطائرات الموجودة داخل ليبيا وخارجها ودعم شركة الخطوط الجوية الليبية لتسديد ديونها المتراكمة نتيجة الحروب وجائحة «كورونا».

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واعتبروا أن السبب الرئيسي في الأزمة يتمثل «الفساد المالي والإداري والقانوني للإدارات السابقة التي لم تجر محاسبتها حتى اللحظة»، وطالبوا «القيادة العامة» بـ«التدخل الفوري» للوقوف مع مؤسسات الدولة وذلك بعدما نظموا عدة وقفات احتجاجية دون جدوى وطرقوا كل الأبواب ولم يتلقوا سوى «وعود زائفة» حسب قولهم.

وكشف نقيب مهندسي وفنيي صيانة الطائرات بشركة الخطوط الجوية الليبية رئيس قسم أوامر الشراء بالإدارة الفنية عزالدين محمد الورشفاني في حوار مع «الوسط» كواليس أزمة تأخر رواتب العاملين وتأخر تنفيذ المطالب التي قدموها إلى المسؤولين.

وقال عز الدين الورشفاني إن هناك 14 مطلباً لحل أزمة رواتب الموظفين، مؤكدا أن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» صرفت للعاملين بالشركة مرتبات ستة شهور لسنة 2020 فقط.
 

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