أبوجناح يبحث ملف المرضى العالقين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع اللجنة المركزية الفنية الأمنية العليا لمتابعة المرافق الصحية ملف المرضى العالقين بالخارج خاصة مرضى الأورام.

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة في حلحلة هذا الملف عبر عقدها عدة اجتماعات مع مختلف الجهات أفضت إلى الاتفاق على منح الأذن للشركات المحلية لتوريد أدوية مرضى الأورام وفقا لعطاء محلي ينتهي بابتداء وصول الأدوية، وفق وزارة الصحة.

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وأثنى وزير الصحة المكلف على جهود اللجنة في دعم القطاع الصحي وضمان وصول الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة ورئيسا جهازي الأمن الداخلي والحرس البلدي ونائب عن جهاز المخابرات العامة ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ومعاون رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت ومدير إدارة إنفاذ القانون ومدير مكتب شؤون الجهاز بجهاز دعم الاستقرار.