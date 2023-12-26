حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 26 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء على معظم مناطق البلاد نهارا، مع بقاء فرصة سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول الخميس إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الخميس على غدامس والمناطق المجاورة لها مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر.