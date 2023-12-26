ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن قسم حماية الآداب بمكتب البحث الجنائي طرابلس بالتعاون مع القافلة الأمنية من القبض على مطلوبة صادر بشأنها أمر قبض من نيابة الظهرة في بني وليد في واقعة سرقة 400 ألف دينار.

واختلست المتهمة المبلغ المذكور على فترات من داخل سوق كانت تعمل به وسلمته إلي والدتها وعند اكتشاف أمرها وضبط أمها هربت رفقة العائلة واستقرت في منزل بمدينة طرابلس، وفق بيان صادر عن مديرية أمن العاصمة.

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ورصدت القافلة الأمنية مكان المطلوبة الجديد وجرى ضبطها بالتنسيق مع قسم حماية الآداب بمكتب البحث الجنائي في طرابلس وتسليمها إلى الجهة المختصة.

من ضبط المتهمة بالسرقة في طرابلس، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

عضوات بقسم حماية الآداب بمكتب البحث الجنائي طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)