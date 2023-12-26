حبس رئيس مجلس إدارة ومدير عام سابقين ومسؤول الفرع الرئيس لمصرف الإجماع العربي

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة ومدير عام سابقين ومسؤول الفرع الرئيس لمصرف الإجماع العربي، وذلك على خلفية تحقيقات يجريها مكتب النائب العام في قضايا فساد مالي تقدر بأكثر من 2.5 مليار دينار.

وأكد بيان صدر عن مكتب النائب العام صباح اليوم الثلاثاء، أن «سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛ ومسؤول فرعه الرئيس».

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وأوضح البيان أن «نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بإساءة مسؤولي المصرف للمهمات الوظيفية المسندة إليهم؛ فانكَشَفَ له واقع تحللهم من الواجبات المسلكيَّة».

الاتهامات الموجهة للمصرفيين الثلاثة

وفصل البيان الاتهامات الموجهة للمصرفيين الثلاثة والتي تمثلت في «إحجامهم عن اتخاذ ما يكفل احتفاظ المصرف بأموال لا تقل قيمتها عن مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء؛ واتجاه إرادتهم إلى إظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة؛ وتعمدهم منح 330 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها؛ وتصرفهم في 63 مليون دولار؛ وكذلك 4 ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة؛ وتعمدهم بيع 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي؛ والتصرف في 62 مليون دولار؛ وكذلك 3 ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري؛ وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية».

وأكد بيان النيابة العامة أنه «ترتب عن ذلك عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار ليبي، منها 600 مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول»؛ مشيرة إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المسؤولين الثلاثة على ذمة القضية بعد فراغه من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة.



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