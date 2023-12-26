«الشؤون الاجتماعية» تسلم احتياجات لنازحين من درنة بمصراتة والقره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، صباح الثلاثاء، تسليم كمية من الاحتياجات المختلفة لنازحين مدينة درنة المتواجدين في مدينتي مصراتة والقربوللي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الاحتياجات التي جرى تسليمها أمس الإثنين جاءت بعد الزيارات المتكررة من فريق الدعم النفسي والاجتماعي للأسر النازحة من مدينة درنة لمتابعة أوضاعهم ومعرفة احتياجاتهم.

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وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تلك الاحتياجات جرى تسليمها إلى فرعي الوزارة في مصراتة والقرابولي لتوزيعها علي النازحين من مدينة درنة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الشؤون الاجتماعية لأداء مهامها بتوفير احتياجات الأسر النازحة في نطاقها خاصة في فصل الشتاء على أن تتواصل هذه العملية لتشمل فروع أخرى في مختلف المناطق.



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