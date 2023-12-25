  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد: 1226 أجنبيًا تضرروا من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 09:20 مساء
حكومة حماد: 1226 أجنبيًا تضرروا من العاصفة «دانيال»
لقاء الحويج مع رئيس لجنة التعويضات، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

أفادت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بأن نحو 1226 أجنبيا تضرروا من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي ما خلف أكبر كارثة إنسانية في تاريخ البلاد.

وسلّم الوزير المفوض بالشؤون الخارجية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، صباح اليوم الإثنين لوكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة رئيس لجنة الحصر والتعويضات أبوبكر الزوي نتائج اللجان المشكلة بموجب قرار رئيس الحكومة أسامة حماد رقم (103) للعام 2023 بشأن تشكيل لجنة حصر الأجانب وتقييم الأضرار الناجمة عن العاصفة «دانيال»، بحسب ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- حكومة حماد تقرر دفع باقي قيمة التعويضات لمتضرري الفيضانات بشحات والقبة

وأكد الحويج أن اللجان المشكلة لحصر الأجانب وتقييم الأضرار «سلّمت ما توصلت إليه بشأن حصر الأجانب وتقييم الأضرار التي لحقت بهم جراء العاصفة المتوسطية بمدينة درنة، وباقي المدن والمناطق المتضررة شرق البلاد»، مشيرا إلى أن «المتضررين الأجانب قد بلغ عددهم نحو 1226 متضررًا ومتضررة، بينهم أشقاء عرب، وأجانب».

التعامل مع تداعيات العاصفة «دانيال»
وأوضحت الحكومة أن ذلك يأتي بناء على تعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد بضرورة التعامل مع تداعيات الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الجبل الأخضر قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وخلفت السيول والفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» إثر اجتياحها لمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر آلاف الضحايا ما بين قتلى ومفقودين ونازحين، فضلا عن خسائر مادية فادحة طالت الممتلكات العامة والخاصة بتلك المناطق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم

الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد

الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد
شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان قائمة «ميتشو»

شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان ...
«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى ...
«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.674 شهيدا

«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)

تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك

4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023

من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال

رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
حصاد 2023 الثقافي في ليبيا

حصاد 2023 الثقافي في ليبيا
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد دور «مشبوه» في ليبيا.. هل تقف «فاغنر» وراء التوتر الدبلوماسي بين الجزائر ومالي؟
بعد دور «مشبوه» في ليبيا.. هل تقف «فاغنر» وراء التوتر الدبلوماسي ...
بالفيديو.. 5 رسائل من باشاغا إلى الليبيين والأسرة الدولية في ذكرى الاستقلال
بالفيديو.. 5 رسائل من باشاغا إلى الليبيين والأسرة الدولية في ذكرى...
بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي
بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي
العراق يعيد افتتاح سفارته لدى ليبيا.. والصحاف رئيسًا للبعثة
العراق يعيد افتتاح سفارته لدى ليبيا.. والصحاف رئيسًا للبعثة
بمشاركة ليبيا.. اعتماد الخطة الاستراتيجية الشاملة لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي
بمشاركة ليبيا.. اعتماد الخطة الاستراتيجية الشاملة لمجلس المراجعين...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
حكومة حماد تعتزم تقديم إعانات مالية لـ772 حالة من مرضى الأورام
حكومة حماد تعتزم تقديم إعانات مالية لـ772 حالة من مرضى ......
حكومة حماد: 1226 أجنبيًا تضرروا من العاصفة «دانيال»
حكومة حماد: 1226 أجنبيًا تضرروا من العاصفة «دانيال»...
الدبيبة يجدد التأكيد على موقف ليبيا الثابت لدعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان على غزة
الدبيبة يجدد التأكيد على موقف ليبيا الثابت لدعم القضية ......
بمشاركة ليبيا.. اعتماد الخطة الاستراتيجية الشاملة لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي
بمشاركة ليبيا.. اعتماد الخطة الاستراتيجية الشاملة لمجلس ......
العراق يعيد افتتاح سفارته لدى ليبيا.. والصحاف رئيسًا للبعثة
العراق يعيد افتتاح سفارته لدى ليبيا.. والصحاف رئيسًا للبعثة...
المزيد