حكومة حماد: 1226 أجنبيًا تضرروا من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بأن نحو 1226 أجنبيا تضرروا من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي ما خلف أكبر كارثة إنسانية في تاريخ البلاد.

وسلّم الوزير المفوض بالشؤون الخارجية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، صباح اليوم الإثنين لوكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة رئيس لجنة الحصر والتعويضات أبوبكر الزوي نتائج اللجان المشكلة بموجب قرار رئيس الحكومة أسامة حماد رقم (103) للعام 2023 بشأن تشكيل لجنة حصر الأجانب وتقييم الأضرار الناجمة عن العاصفة «دانيال»، بحسب ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكد الحويج أن اللجان المشكلة لحصر الأجانب وتقييم الأضرار «سلّمت ما توصلت إليه بشأن حصر الأجانب وتقييم الأضرار التي لحقت بهم جراء العاصفة المتوسطية بمدينة درنة، وباقي المدن والمناطق المتضررة شرق البلاد»، مشيرا إلى أن «المتضررين الأجانب قد بلغ عددهم نحو 1226 متضررًا ومتضررة، بينهم أشقاء عرب، وأجانب».

التعامل مع تداعيات العاصفة «دانيال»

وأوضحت الحكومة أن ذلك يأتي بناء على تعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد بضرورة التعامل مع تداعيات الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الجبل الأخضر قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وخلفت السيول والفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» إثر اجتياحها لمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر آلاف الضحايا ما بين قتلى ومفقودين ونازحين، فضلا عن خسائر مادية فادحة طالت الممتلكات العامة والخاصة بتلك المناطق.