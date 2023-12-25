قفزة للدولار أمام الدينار في السوق الموازية...

ارتفع سعر العملة الأميركية بشكل كبير في السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وزاد سعر الدولار إلى 6.21 دينار مقابل 6.08 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالمثل صعد سعر اليورو إلى 6.72 دينار مقابل 6.63 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.78 دينار مقابل 7.70 دينار أمس.
سعر الليرة التركية والدينار التونسي
واستقر سعر الليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.97 دينار لليوم الثالث، بينما ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 300 دينار مقابل 293 دينارًا للغرام أمس.
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