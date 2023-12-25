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بحوزته قنابل وسلاح ناري.. ضبط متهم بترويج المخدرات في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 01:18 مساء
بحوزته قنابل وسلاح ناري.. ضبط متهم بترويج المخدرات في تاجوراء
مخدرات وقنابل يدوية وسلاح ناري عثر عليها بحوزة متهم في تاجوراء، 24 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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ضبط أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء شخصا من ذوي السوابق متهم على ذمة قضايا منها ترويج المخدرات.

وأوقف أعضاء المكتب التابع لجهاز مكافحة المخدرات المتهم وبحوزته كمية من مخدرات الحشيش وسلاح ناري وقنابل يدوية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الأحد.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مكافحة المخدرات طرابلس من حيث الاختصاص.
 

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