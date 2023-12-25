«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين ألا يتجاوز ارتفاع الموج المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

• الرياح شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية ثم متغيرة الاتجاه على الساحل من شحات إلى طبرق سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.



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