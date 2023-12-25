حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 25 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل الأجواء إلى الاستقرار نهارا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الإثنين تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مصراتة والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلي غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على غدامس وما جاورها والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير وتازربو والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.



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