السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، مقارنة بآخر تعاملات مسجلة يوم الخميس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.87 دينار مقابل 4.79 دينار، وفق نشرة الأسعار اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 6.06 دينار، وسعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.25 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، زاد متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.30 دينار مقابل 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار مقابل 1.30 دينار، في حين انخفض الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار.

وصعد سعر الليرة التركية إلى 0.17 دينار مقابل 0.16 دينار، في حين تراجع سعر اليوان الصيني إلى 0.66 دينار من 0.67 دينار.