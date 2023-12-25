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صيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 08:34 صباحا
صيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الجبل الغربي
محطة كهرباء الجبل الغربي، 22 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء الجبل الغربي الغازية تمهيدا لإعادة تشغيلها ودخولها على الشبكة.

وشملت الأعمال استبدال المحول الرئيسي للوحدة وكوابل نقل الطاقة بين المحول ومحطة تحويل الرويس جهد «400 ك.ف»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

إدخال الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة إلى الشبكة

وتنفذ فرق الشركة حاليا عملية تكرير ومعالجة الزيت المراد استخدامه بالمحول الجديد، تمهيداً للبدء في الاختبارات التشغيلية للمحول وإعادة تشغيل الوحدة للاستفادة منها في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

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