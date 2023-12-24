حماد: الأمم المتحدة صارت تدعم النيل من استقلال ليبيا بطرق غير مباشرة

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، منظمة الأمم المتحدة بدعم «النيل من استقلال ليبيا بطرق غير مباشرة»، مشيرًا إلى أن ممثلها عبدالله باتيلي «يحاول باستماتة تنفيذ سياساته المنحازة تحقيقًا لرغبات معادية للشعب اللييي.

وقال حماد في كلمته بمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا التي أقيمت مساء اليوم الأحد عند ضريح الشهداء بمدينة بنغازي «إن الأمم المتحدة كانت داعمة للحصول على استقلال ليبيا آنذاك، لكنها الآن ومن خلال سياستها الموجهة من بعض الأطراف الدولية، صارت تدعم النيل من هذا الاستقلال بطرق غير مباشرة».

اتهامات حماد للأمم المتحدة

واتهم حماد الأمم المتحدة بأنها «ترسِّخ التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، عبر مبعوثها الحالي، الذي يحاول باستماته غريبة، إرساء وتنفيذ سياساته المنحازة لطرف على حساب الآخر، تحقيقًا لرغبات دولية معادية للشعب الليبي، مما يعمق أسباب الانقسام والتشظي».

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وأوضح حماد «أنه وبالرغم من مواقف مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة الرافضة لمخططات البعثة الأممية؛ فإنها عن طريق بعض السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين لبعض الدول الداعمين لها؛ تصر على القيام بجولات وتنقلات داخل المدن، مما ينال من السيادة الليبية، ويتعارض مع الاستقلال، ويهدر دماء الشهداء، وفي مقدمتهم شيخ الشهداء عمر المختار».

رؤية حماد لتسوية الأزمة في ليبيا

ودعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في كلمته بذكرى الاستقلال العظيمة جميع الليبيين، «إلى الحفاظ على استقلال دولتهم من التدخلات الخارجية»، متحدثا عن رؤيته لتسوية الأزمة الراهنة في البلاد، مؤكدًا أن «الحل ليبي ليبي».

ويأتي هجوم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب على الأمم المتحدة وممثلها الخاص في ليبيا عبدالله باتيلي، على خلفية استبعاد الحكومة من المشاركة في اجتماع الطوالة الخماسية الذي دعا له رئيس البعثة الأممية كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس العلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.



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