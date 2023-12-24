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طرابلس تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 04:11 مساء
طرابلس تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب
فعاليات الدورة العادية (18) لاجتماع المكتب التنفيذي لـمجلس وزراء الإعلام العرب. (حكومتنا)
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استضافت العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، فعاليات الدورة العادية (18) لاجتماع المكتب التنفيذي لـمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، أن الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، ما خلَّف نحو 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال، وتدمير المرافق العامة والمنشآت والمستشفيات ودور العبادة والمدارس في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، بحسب بيان لجامعة الدول العربية اليوم.

وذكر أن ذلك العدوان الآثم استهدف بدم بارد كذلك طواقم الصحفيين وهم يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر والقيود الخانقة في نقل الحقائق المروعة للعالم، مما أودى بعشرات الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين والأجانب في هذه «الحرب الهوجاء» التي لم يشهد لها مثيل على الإطلاق.

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وفي وقت سابق، كشف المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة، سقوط 92 صحفيًا شهيدًا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ونشر المكتب أسماء الصحفيين الشهداء، وبينهم 11 مراسلة وصحفية، في رقم غير مسبوق في النزاعات المسلحة.

وأشار خطابي إلى تنظيم قطاع الإعلام والاتصال في أكتوبر الماضي بمقر الأمانة العامة ندوة بالتعاون مع ملتقى الإعلام العربي، عن «الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة»، بحضور نخبة من الإعلاميين والدبلوماسيين والخبراء والتي أظهرت تهافت الحملات الإسرائيلية المضللة، وأثارت تساؤلات «حول المعايير الانتقائية وتآكل الأسس المهنية والأخلاقية للإعلام الغربي».

احتضان أكثر من 40 حدثًا دوليًا في ليبيا خلال سنتين
وتابع أن الأمانة العامة خاطبت في نطاق متابعتها لقرارات الدورة 53 لمجلس وزراء الأعلام بالرباط، الدول الأعضاء لعقد اجتماع للجنة المكلفة بدراسة المحتوى الفلسطيني، كما دعت الجهات الفلسطينية لموافاتها بالصيغة النهائية لكل من مشروع «موسوعة فلسطين المسموعة والمرئية» ومشروع «دليل المصطلحات الفلسطينية».

فيما قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي في افتتاح الاجتماع «نحن فخورون بأن ليبيا تمكنت خلال سنتين من احتضان أكثر من 40 حدثًا دوليًا».

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