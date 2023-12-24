وزير الدفاع التركي يؤكد دعم بلاده استقرار ليبيا...

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن هدف بلاده هو عودة الأمن والاستقرار والهدوء إلى ليبيا، مشدداً على أن أنقرة تقف دائماً مع الشعب الليبي، لضمان وحدة أراضيه.
وأضاف في تصريحات إلى موقع القناة التركية «تي أر تي ورلد»: «هدفنا الإسهام في أن تكون ليبيا واحدة موحدة، وأن تحقق سلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وتعيش في سلام وهدوء واستقرار»، متابعا: «نبذل جهوداً مكثفة في هذا الصدد، لمواصلة خلق بيئة من السلام والهدوء والثقة في ليبيا».
تركيا وكارثة درنة
وأشار وزير الدفاع التركي، في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، إلى أن بلاده كانت أول دولة مدت يد العون إلى ليبيا بعد كارثة العاصفى «دانيال»، حسب وصفه. وأكد أن التعاون بين تركيا وليبيا استمر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن أنقرة دربت أكثر من 15 ألف موظف ليبي، وقدمت الدعم الصحي لــ37 ألفاً آخرين.
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