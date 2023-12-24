وزير الدفاع التركي يؤكد دعم بلاده استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن هدف بلاده هو عودة الأمن والاستقرار والهدوء إلى ليبيا، مشدداً على أن أنقرة تقف دائماً مع الشعب الليبي، لضمان وحدة أراضيه.

وأضاف في تصريحات إلى موقع القناة التركية «تي أر تي ورلد»: «هدفنا الإسهام في أن تكون ليبيا واحدة موحدة، وأن تحقق سلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وتعيش في سلام وهدوء واستقرار»، متابعا: «نبذل جهوداً مكثفة في هذا الصدد، لمواصلة خلق بيئة من السلام والهدوء والثقة في ليبيا».