أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 24 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع متوسط سعري الدولار واليورو المتداولين في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، بينما استقر الجنيه الإسترليني والليرة التركية والدينار التونسي خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بيوم أمس السبت.

وانخفض سعر الدولار 6.08 دينار من 6.11 دينارالسبت. كما هبط اليورو إلى 6.63 من 6.66 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.