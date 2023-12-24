أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 24 ديسمبر 2023)

تراجع متوسط سعري الدولار واليورو المتداولين في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، بينما استقر الجنيه الإسترليني والليرة التركية والدينار التونسي خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بيوم أمس السبت.
وانخفض سعر الدولار 6.08 دينار من 6.11 دينارالسبت. كما هبط اليورو إلى 6.63 من 6.66 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار
واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 7.70 دينار، والليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.97 دينار لليوم الثالث. بينما تراجع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 293 دينارًا للغرام من 294 دينارًا السبت.
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