بعثة الاتحاد الأوروبي توجه رسالة إلى الأطراف الليبية في ذكرى الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الأحد، «كل الأطراف الليبية إلى العمل معًا، لضمان السيادة الكاملة والوحدة والازدهار لليبيا من خلال دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة». جاء ذلك في تدوينة عبر الحساب الرسمي للبعثة بمنصة «إكس» لمناسبة الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا.

وفي بيان سابق للمناسبة نفسها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم، الأحد، القادة الليبيين إلى «الاتفاق على مسار انتخابي واضح، وجدول زمني للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات»، محذرة من أن «التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا، وتقوض الاستقرار الإقليمي».

البعثة الأممية تعبر عن الالتزام بتيسير الحوار الليبي - الليبي»،

وإذ عبرت البعثة الأممية عن «الالتزام بتيسير الحوار الليبي - الليبي»، فإنها قالت: «المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية، لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي». وحثت البعثة الأممية ساسة ليبيا على «وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم، وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير».

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وسبق أن دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وقوات «القيادة العامة» إلى الاجتماع بـ«حسن نية بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية التي تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات»، حسب تعبير البيان.

وتحتفل ليبيا، اليوم الأحد 24 ديسمبر الجاري، بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال.



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