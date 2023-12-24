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«المركزي» يبحث جدوى طرح التصنيف الائتماني في السوق الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 12:59 مساء
«المركزي» يبحث جدوى طرح التصنيف الائتماني في السوق الليبي
اجتماع برئاسة الصديق الكبير في مقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، 24 ديسمبر 2023. (المركزي)
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بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، مع بعض إدارات المصرف المركزي، والخبير د. خالد محمد رحيل، جدوى طرح التصنيف الائتماني في السوق الليبي.

وقال المصرف المركزي، في بيان، إن هذا التصنيف «يُعد من أدوات قياس الجدارة الائتمانية، التي تجرى من خلال دراسة وتحليل الوضع المالي للمصارف، وقياس قدرتها على الاقتراض، ووفائها بالالتزامات».

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أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية
وفي نهاية أكتوبر الماضي، شارك الصديق الكبير في ورشة العمل الثانية للانتقال نحو أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية، بحضور نائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والمُديرين العامين للمصارف التجارية والإسلامية، ومصرفيين.
 

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