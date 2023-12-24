ضبط تشكيل عصابي تشادي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي، من الجنسية التشادية، احترف سلب المواطنين والوافدين بقوة السلاح، مشيرة إلى ضبط بطاقات هوية ليبية مُزورة بحوزتهم .

وفي التفاصيل، أفاد بيان صادر عن المديرية بورود معلومات عن رصد تشكيل عصابي، يستقل سيارة «جيب»، سُجلت ضده أكثر من عشرة محاضر سطو بقوة السلاح، استهدف مواطنين وعمالة وافدة. ونوه البيان إلى إصابات بالغة تعرض لها هؤلاء المواطنون والوافدون بالسلاح الأبيض والمسدس، ونُقل بعضهم إثرها إلى مستشفى الجلاء، وجرى إيداعهم في العناية المركزة.

كيف جرى ضبط التشكيل العصابي التشادي؟

وفور ورود معلومات عن وصول التشكيل العصابي إلى منطقة بودزيرة في ساعات مُتأخرة من الليل، ومُهاجمتهم أحد منازل العمالة الوافدة، انتقل أعضاء التحريات، وشاهدوا أعضاء التشكيل يعتدون على العمالة الوافدة بسلاح أبيض (طباق). وجرى ضبط أعضاء التشكيل الثلاثة، وبحوزتهم سلاح ناري (مُسدس) وسلاح أبيض (طباق)، وكذلك جوازات سفر تشادية وبطاقات ليبية ورُخص قيادة.

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واعترف المتهمون بأنهم تشاديو الجنسية، وأنهم زوروا بطاقات الهوية الليبية ورخص القيادة التي ضُبطت بحوزتهم عن طريق أشخاص جار البحث عنهم. كما اعترفوا بأنهم نفذوا عديد عمليات السطو ضد مواطنين ووافدين، واعتدوا عليهم، وسلبوا أموالهم وهواتفهم. جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

التشكيل العصابي التشادي، 24 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)