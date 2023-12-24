ضبط عدد من مروجي المخدرات في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة القبض على عدد من مروجي المخدرات بأنواعها متلبسين بحيازتها.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى اتخاذ الإجراءات ضد المتهمين، وإيداعهم في الحجز. وجدد مكتب الشؤون الأمنية بالمديرية «التنبيه لأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم قبل فوات الأوان».

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القبض على متهم في واقعة سطو

من جهة أخرى، أعلنت المديرية القبض على سائق مركبة متهم في واقعة سطو على شخص وافد، وسرقة هاتفه ومبلغ مالي. وتمكن أعضاء اللجنة الأمنية بالمديرية من ضبط المتهم، وإحضاره متلبسا بحيازة المسروقات، وجرى استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق من الشاكي، وكذلك هاتفه الشخصي.



مواد مخدرة مضبوطة في صبراتة، 24 ديسمبر 2023. (مديرية أمن صبراتة)

مواد مخدرة مضبوطة في صبراتة، 24 ديسمبر 2023. (مديرية أمن صبراتة)

مواد مخدرة مضبوطة في صبراتة، 24 ديسمبر 2023. (مديرية أمن صبراتة)