حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 24 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدالا نسبيا في حالة الطقس على غالبية مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي، يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحياناً هذا اليوم على سرت.

الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر، ويتخللها أحياناً هطول زخات خفيفة من المطر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على غدامس وما جاورها.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 14 و19 درجة مئوية.