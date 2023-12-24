سقوط متهمين بسرقة مصوغات ذهبية في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن القره بوللي القبض على ثلاثة متهمين بسرقة أموال ومصوغات ذهبية وعملة أجنبية من منزل سيدة في القره بوللي ( شمال غربي ليبيا).

وتلقى مركز شرطة الرواجح بلاغا من «أ أ» بخصوص واقعة السرقة، وخلال ساعات من التحري جرى ضبط شخص يدعى «هـ م أ».



«قوة الردع» ألقت القبض على المتهمين

واعترف المتهم بالسرقة رفقة شخصين آخرين، يدعى الأول «أ ص»، وجرى ضبطهما من قِبل جهاز قوة الردع الخاصة. وعثرت قوات الأمن على المسروقات، التي تبلغ قيمتها «80 ألف دينار»، أمام أحد المساجد بالمنطقة القريبة من سكن مقدمة البلاغ، إذ تبين أن أحد المشتركين في الجريمة وضعها أمام المسجد.

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وأحيل المتهمون إلى جهاز قوة الردع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.